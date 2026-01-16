ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ТИР се преобърна на пътя между Враца и Мездра, дви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22106850 www.24chasa.bg

Тръмп плаши с мита страните, които не приемат плана му за Гренландия

3680
Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия. Снимка Ройтерс

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз", цитирана от БТА.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност", каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.

Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия. Снимка Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)