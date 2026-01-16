Тръмп плаши с мита страните, които не приемат плана му за Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз", цитирана от БТА.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност", каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.