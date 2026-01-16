Тръмп трябва да извади $ 700 млрд. за Гренландия (Обзор)

Емисар на републиканеца планирал пътуване до ледения остров за състезание с кучета, но организаторите отменили поканата

САЩ трябва да платят 700 млрд. долара, ако искат да купят Гренландия. Това твърди Ен Би Си, позовавайки се на информация на източници, направили прогнозна оценка. Докато позицията на местната управа на острова, а и на Дания и целия ЕС е повече от категорична - Гренландия не е за продан, голямата цифра е по-скоро заключение, направено от учени и бивши американски служители. Те анализирали какво е необходимо поне на теория да предложи Вашингтон, ако иска да придобие Гренландия.

След като преди седмици Доналд Тръмп засили риториката си към ледения остров, който “трябва да има на всяка цена” заради “стратегическото му значение”, редица евролидери търсеха начин, с който да усмирят републиканеца и притесненията му за присъствието на Русия и Китай в региона.

Усилия в тази посока полага британският премиер Киър Стармър, който е почнал да води преговори за разполагане на натовски военни в Гренландия. Очевидно той е пожънал успех, след като в четвъртък

в столицата Нуук пристигнаха европейски войници

от Франция като част от разузнавателна мисия.

В мисията участват още Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Естония, Нидерландия и Великобритания. От германското военно министерство посочиха, че са изпратили разузнавателен екип от 13 души, които ще останат в Гренландия до неделя. Вероятно броят и на останалите военни групи от европейските страни е подобен, тъй като френският посланик по въпросите на полярните региони Оливие Поавр д'Арвор посочи, че 15 от техните военни са в Нуук.

Париж даде сигнал, че това е само началото на мисията. Президентът Еманюел Макрон увери, че Франция скоро ще прати още “сухопътни, въздушни и морски” сили.

Разполагането на европейски военни в Гренландия явно съвсем не е достатъчно за Вашингтон. “Не мисля, че войските в Европа влияят на процеса на вземане на решения от президента или на целта му за придобиване на Гренландия”, заяви говорителката на Белия дом Каролин Левит.

Териториалните претенции на Тръмп за Гренландия, освен че предизвикаха възмущение в Европа, учудиха дори Москва. В петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че “ситуацията е необичайна, дори необикновена от гледна точка на международното право”. Той добави, че Русия, “заедно с останалата част от света наблюдава как ще се развият нещата”.

Коментарите на Русия идват непосредствено след като в сряда САЩ, Дания и Гренландия проведоха преговори за бъдещето на арктическия остров. Срещата в Белия дом, която датският външен министър Ларс Льоке Расмусен описа като “откровена, но конструктивна”,

приключи без дипломатически пробив,

въпреки че страните се съгласиха да продължат дискусията посредством работна група на високо равнище.

Среща имаше и в петък, когато американски сенатори пристигнаха в Копенхаген за разговори с датски и гренландски колеги. Сенаторът от демократите Питър Уелч посочи, че делегацията е в Дания, “за да потвърди отново нашата признателност за ролята, която страната играе в националната ни сигурност”. Политикът от Вермонт освен това отправи призив за “по-силно, а не по-слабо НАТО”.

Преди дни стана ясно, че губернаторът на Луизиана и специален пратеник на Тръмп за Гренландия Джеф Ландри също планира пътуване, но иска да се срещне с “обикновените гренландци” - може би това е и причината за отсъствието му на срещата в Белия дом от 14 януари. Ландри, който вярва, че “трябва и може да бъде постигнато споразумение”, се очаква отиде на ледения остров през март за емблематичното състезание с кучешки впряг Avannaata Qimussersua. Преди дни обаче организаторите на събитието съобщиха, че са отменили поканата на Ландри и са почнали разследване, за да разберат от кого е била изпратена.

