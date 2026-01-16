Енергийният министър на Украйна: Всичките ни електроцентрали са повредени от руски удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„В Украйна не е останала нито една електроцентрала, която да не е била подложена на руски удари по време на пълномащабната война."

Това обяви първият Вицепремиер – министър Министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмигал.

Зимата 2025/2026 г. е най-тежката за Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на руската федерация. През 2025 г. русия извърши 612 комбинирани атаки, насочени към обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. Интензивността на ударите нараства, а атаките се извършват ежедневно.

Към момента всички електроцентрали в Украйна са повредени в резултат на руски ракетни и дронови атаки. Загубени са хиляди мегавати генериращи мощности.

В резултат на увреждането на енергийната система на територията на цялата страна са въведени ограничения в електроснабдяването за населението, промишлеността и бизнеса. Най-сложната е ситуацията в Киев, както и в Одеска, Днепропетровска и Харковска област, и в прифронтовите региони.

Допълнителен фактор за натоварването на енергийната система са ниските температури. През нощта температурата на въздуха е от –10 до –16 °C, а в северните региони - от –15 до –22 °C. През деня температурата варира от –9 до –15 °C, а в западните и южните области - от –2 до –5 °C. Според прогнозите на синоптиците, студовете ще се запазят най-малко до края на януари.

Украйна продължава взаимодействието с международните партньори с цел привличане на допълнително енергийно оборудване и увеличаване на обемите на вноса на електроенергия от страните от Европейския съюз.

По разпореждане на Президента на Украйна Володимир Зеленски и Министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко Украйна свиква „Енергиен Рамщайн" за преодоляване на хуманитарната криза и получаване на международна помощ за осигуряване на функционирането на енергийната система на Украйна.