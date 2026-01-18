ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класация: Гърците и турците по-дружелюбни от нас

Класация: Гърците и турците по-дружелюбни от нас (Графика)

Хора се разхождат по "Витошка" в София СНИМКА ЙОРДАН СИМЕОНОВ

България е на 50-о място в класация на най-дружелюбните страни, сочат данни от международно проучване на информационния портал U.S. News & World Report.

Става дума за възприятието на около 17 000 респонденти, които оценяват държавите по различни качества. Данните от проучването обхващат 89 държави за 2024 г.

В класацията попадат и наши съседки на Балканския полуостров. Сред тях най-дружелюбни са гърците, които се класират на 11-о място, следвани от турците - 23-о, и румънците - 46-о място. За сметка на това сърбите са доста след нас - чак на 73-о място.

Лидер в класацията е Канада, а след нея се нареждат Испания, Нова Зеландия, Нидерландия и Португалия. Челната десетка се допълва от Австралия, Италия, Норвегия, Тайланд и Финландия. На последно място е Иран, а преди него са Русия и Израел.

Хора се разхождат по "Витошка" в София СНИМКА ЙОРДАН СИМЕОНОВ
