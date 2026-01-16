Италия за разполагането на европейски войници в Гренландия: Звучи като виц

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия. Министърът на отбраната Гуидо Крозето открито осмя инициативата, предприета на фона на растящо напрежение между Европа и САЩ заради опитите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Гренландия. Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц", заяви Крозето по отношение на разузнавателната мисия, ръководена от Дания.

"Аз подкрепям задълбочаването (на отношенията), а не на разделенията между нациите в свят, който вече е твърде разделен", посочи министърът на отбраната Крозето, който е от редиците на крайнодясната партия "Италиански братя" на Джорджа Мелони.

"НАТО и ООН трябва да останат основните репери на международната сигурност", подчерта Крозето.

Няколко държави от НАТО изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия.

Германия изпраща военен проучвателен екип в Гренландия, заедно с Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция и Финландия.

Скорошната среща между представители на САЩ и Дания и Гренландия не способства за изглаждането на различията.

Министър-председателката Джорджа Мелони, която в момента е на държавно посещение в Япония, се смята за един от най-големите привърженици сред европейските лидер на по-тясното взаимодействие с Вашингтон, фактор, който може да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението около Гренландия, отбелязва ДПА.