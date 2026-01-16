"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалната мрежа X на Илън Мъск се срина, съобщават потребители от цял свят. Първите проблеми с функционирането на социалната мрежа са започнали още в петък следобед. Хора съобщават, че не могат да използват приложението на телефоните си и да изпращат съобщения.

Според Down Detector проблемите са започнали около 15:14 часа по Гринуич и засягат потребители по целия свят, информира NOVA. При опит да се отвори уебсайтът на X потребителите получават съобщение за грешка: „Връзката изтече".

В Обединеното кралство са регистрирани над 19 000 сигнала за проблеми, докато в САЩ са отчетени почти 75 000 случая.

От потребителите във Великобритания, които са съобщили за проблеми, 58 процента посочват, че проблемът е с приложението, а 34 процента казват, че имат затруднения с уебсайта на X.