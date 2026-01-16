Американски военни пристигнаха в размирен район в Северна Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американска военна делегация пристигна в размирен район на Северна Сирия на фона растящото напрежение между сирийското правителство и кюрдските сили, контролиращи по-голямата част от Североизточна Сирия, предаде Асошиейтед прес.

САЩ поддържат добри отношения и с двете страни и призоваха за спокойствие.

По-рано днес десетки хора, носещи вещите си, пристигнаха в контролираните от правителството части на Северна Сирия, преди предполагаемата офанзива на сирийските военни срещу контролираните от кюрдски бойци райони източно от град Алепо, съобщи БТА.

Много граждани, които избягаха, бяха забелязани да използват странични пътища, за да достигнат контролираните от правителството райони, тъй като основната магистрала беше блокирани с контролен пункт, разположен в град Дейр Хафер, който е под контрола на подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС), коалиция, оглавявана от кюрдите.

Късно в сряда сирийската армия заяви, че гражданите ще могат да се евакуират през „хуманитарен коридор" от 9 до 17 ч. в четвъртък, а след това прдължиха срок с още ден.

Съобщението изглежда е сигнал за предстояща офанзива срещу СДС в района.

Засега има данни само за леки престрелки в района.