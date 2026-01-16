Един загинал при израелски удар в Южен Ливан

Мъж беше убит при израелски удар в Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването. Това стана ден след масирани израелски атаки срещу населени места, разположени далеч от границата, предаде Франс прес.

Въпреки примирието, сложило край на войната с "Хизбула" през ноември 2024 г., израелската армия продължава да нанася удари на ливанска територия. Израел твърди, че атаките са насочени срещу подкрепяната от Иран групировка, обвинявайки "Хизбула", че се опитва да се превъоръжи, съобщи БТА.

По-рано този месец ливанската армия заяви, че е завършила разоръжаването на "Хизбула" в южната част на Ливан.

Министерството на здравеопазването посочи, че "удар на Израел по превозно средство в селище в Южен Лива е взел жертва". Според същия източник през нощта още един мъж е загинал при израелско нападение в друго селище, отново в южната част на Ливан.

Вчера израелската армия нанесе удари по долината Бекаа в Източен Ливан, след като призова жителите на два района да се евакуират. Израел определи усилията на ливанската армия за разоръжаване на "Хизбула" като "добро начало, но все още далеч от достатъчни".

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха, че вчера израелски дрон е атакувал мироопазващите сили по време на мисия в селище в Южен Ливан. От ЮНИФИЛ добавиха, че израелски танк е стрелял по техни позиции, близо до границата. Силите на ООН уточниха, че при нападенията няма пострадали.

Още в началото на седмицата мисията предупреди, че обстрелите в близост до мироопазващите сили от страна на израелската армия започват обезопокоително "да зачестяват". В изявление днес ЮНИФИЛ напомни на израелската армия за "задължението ѝ да гарантира безопасността на мироопазващите сили, за това тя трябва да прекрати всички действия, които представляват заплаха".