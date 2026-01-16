Бившият гръцки финансов министър Варуфакис призна, че е взимал наркотици

Лидерът на политическата сила МеРА25 и бивш гръцки финансов министър Янис Варуфакис потвърди, че е бил извикан в полицейско управление в Атина на разпит във връзка с направени от него коментари за употреба на наркотици в миналото по време на скорошно участие в подкаст, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини".

В публикация в Екс Варуфакис заяви, че двама полицейски служители са дошли в дома му, за да му връчат призовката за разпит, като са му наредили да се яви пред полицията за борба с наркотиците. Той допълни, че не е бил повикан в качеството си на свидетел, а на заподозрян, като описа това като "новини, които биха били смешни, ако не бяха толкова страшни".

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст, организиран от млади хора и фокусиран върху проблеми, засягащи поколението Z. По време на подкаста той е бил попитан дали е употребявал наркотици някога.

„Решен да не правя като Бил Клинтън (помните ли смехотворното „Не вдишах" (отговор на бившия американски президент във връзка с въпроса дали е пушил марихуана – бел. ред.)?), казах, че съм го правил", написа Варуфакис в публикацията си, цитирана от БТА.

Той каза, че е признал, че е употребявал на марихуана в миналото и е описал еднократно преживяване с екстази в Сидни преди 36 години, като е добавил, че макар първоначално да е било приятно и да е „танцувал 16 часа без проблем", това е довело до едноседмична мигрена и го е възпряло от повторна употреба на наркотици.

Той каза, че е използвал анекдота, за да подчертае рисковете от употребата на наркотици, като е казал на слушателите, че макар да изглежда привлекателно, това „си има цена", като е заявил, че пристрастяването представлява „краят на свободата".

Варуфакис твърди, че реакцията на неговите коментари илюстрира по-широка заплаха за гражданските свободи, като подчерта, че епизодът показва, че „те се стремят да ни отнемат последните остатъци от автономия и свобода, които са ни останали".

Миналата седмица прокурор в Атина разпореди предварително разследване на изявленията на Варуфакис, като поиска от властите да проверят дали е извършено престъплението подбуждане или насърчаване на употребата на наркотични вещества или друго престъпление.

Янис Варуфакис беше министър на финансите от януари 2015 г. до юли същата година в правителството на радикалната левица СИРИЗА по време на дълговата криза в Гърци