Нобеловият комитет попари Тръмп: Наградата не може да му бъде отстъпена от Мачадо

Тръмп посрещна Мария Мачадо. Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръм се чувстваше носител на Нобеловата награда за мир само за по-малко от денонощие. 

По-рано лидерката на венецуелската опозиция и действителна носителка на приза Мария Корина Мачадо се срещна с него в Белия дом и му подари наградата си. Но малко след това нобеловият комитет в Осло излезе с категорична позиция.

"Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат, потвърди днес Норвежкият Нобелов комитет, цитиран от Ройтерс.

"Независимо какво може да се случи с медала, дипломата или паричната награда (в размер на 11 милиона шведски крони (1,19 милиона евро), която придружава наградата), именно оригиналният лауреат е записан в историята като получател на наградата", каза базираният в Осло комитет, който присъжда наградата. В изявлението се уточнява, че иначе лауреатът може да направи с приза и парите каквото пожелае, съобщава БТА.

Вчера Тръмп прие Мачадо в Белия дом, след като при наредена от него военна операция в началото на този месец американските въоръжени сили задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в наркотрафик, които той отрича.

Президентът на САЩ не предаде властта във Венецуела на опозицията, а остави вицепрезидентката Делси Родригес да положи клетва като временен президент.

