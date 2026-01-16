РСМ е сред 5-те държави, призовали за спешно заседание по правата на човека на ООН заради Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5 държави поискаха спешно заседание на Съвета по правата на човека на ООН заради "тревожните прояви на насилие" при потушаването на протестите срещу властта в Иран, довели до хиляди жертви, предаде Франс прес.

В писмо до председателя на Съвета, до което АФП получи достъп, Великобритания, Германия, Исландия, Молдова и Република Северна Македония поискаха основният орган на ООН, отговарящ за правата на човека, "да свика извънрено заседание, за да разгледа влошаването на ситуацията с правата на човека в Ислямска република Иран".

"Извънредно заседание е необходимо поради важността и спешността на ситуацията", се посочва в писмото.

В него се говори за "достоверни съобщения за тревожни прояви на насилие, репресии срещу демонстранти, нарушения на международното право и правата на човека в цялата страна".

Искането трябва да получи подкрепата на най-малко една трета от 47-те членове на Съвета, за да бъде одобрено, съобщава БТА.

Съветът за сигурност на ООН се събра вчера в Ню Йорк, за да обсъди ситуацията в Иран.