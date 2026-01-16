7 войници от Чад са убити при сблъсък със суданска паравоенна групировка на границата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем войници са били убити вчера в Източен Чад близо до границата със Судан, при сблъсък със суданска паравоенна групировка, предаде Франс прес, позовавайки се на правителствен представител от Чад.

В съседен Судан конфликтът между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), който започна през април 2023 г., стана причина за смъртта на десетки хиляди хора, а над 12 милиона бяха разселени, включително един милион деца в Чад, съобщи ООН.

„Имаше нахлуване по границата от една от воюващите страни в суданския конфликт. Те навлязоха на територията на Чад и нашите отбранителни сили и силите за сигурност ги накараха да се върнат. Имаше сблъсък, в който загубихме седем от нашите войници", заяви днес на пресконференция говорителят на правителството на Чад Гасим Шериф.

Представител на правителството уточни пред АФП, че нахлуването се приписва на „бойци на СБП".

Вчерашният сблъсък е станал близо до граничния град Тине, съобщи говорителят.

„Призоваваме всички замесени страни в този конфликт да спрат всякакво насилие на територията на Чад", заяви той и подчерта, че „позицията на Чад винаги е била спазване на неутралитет".

„Това е нашето последно предупреждение към воюващите страни – не може да става дума нашите сили за отбрана и сигурност да бъдат въвличани, нашите съграждани да бъдат застрашавани и хора от Чад да бъдат убивани в този конфликт", подчерта Шериф, цитира БТА.

Обединените арабски емирства, които са обвинявани в подкрепа и въоръжаване на СБП, осъдиха атаката в изявление, публикувано тази сутрин в социалната мрежа „Екс", но без да споменават СБП в него.

В края на октомври СБП завзеха Фашер – последния административен център в суданския регион Дарфур, установявайки контрол над петте провинции, които го съставят. Оттогава паравоенната групировка извърши няколко атаки по границата с Чад.