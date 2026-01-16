Мачадо: Венецуела започва истински преход към демокрация

Венецуелската опозиционерка и лауреат на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви днес, че страната ѝ започва "истински преход към демокрация" след задържането от САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро, предаде Франс прес.

"Сега сме в първите етапи на истински преход към демокрация", каза тя във Вашингтон и добави, че това ще има "значително отражение върху живота на всички венецуелци", както и върху целия регион и целия свят.

"Дълбоко убедена съм, че ще имаме плавен преход към избори", каза Мачадо на пресконференция във Фондация "Херитидж", консервативен мозъчен тръст с тесни връзки с правителството на Тръмп. Тя обаче отбеляза, че това е деликатен и сложен процес, който ще отнеме време, съобщава БТА.

"Това няма нищо общо с напрежение или отношенията между мен и Делси Родригес", посочи Мачадо, но отбеляза, че "престъпните структури", които, по думите ѝ, са доминирали във Венецуела от години в крайна сметка ще се разградят сами. Опозиционерката не уточни как това може да се случи.

Паралелно с вчерашното посещение на Мачадо в Белия дом директорът на ЦРУ Джон Ратклиф замина за Каракас за среща с Родригес, с което стана най-високопоставеният американски служител посетил Венецуела след свалянето на Мадуро. Това е още един знак, че двете страни се домогват до благоволението на правителството на Тръмп, посочва Ройтерс.

Мачадо не спести похвали към Доналд Тръмп и избегна директна критика на подхода му към Венецуела след свалянето на Мадуро, който разочарова мнозина сред венецуелската опозиция.

Освен това Мачадо връчи вчера медала от Нобеловата си награда за мир на Тръмп по време на среща в Овалния кабинет, като каза, че той го е заслужил, и че това е признание за, по думите ѝ, неговия ангажимент към свободата на венецуелския народ.

Норвежкият Нобелов комитет потвърди днес, че наградата не може да бъде преотстъпвана, споделяна или оттегляна, отбелязва Ройтерс.

Тръмп открито агитираше той да получи наградата, преди Мачадо да бъде удостоена с нея миналия месец, и се жалваше, че е бил пренебрегнат.

Той написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Мачадо е "една чудесна жена, която е преодоляла много трудности", а това, че е му е връчила медала си е "един чудесен жест на взаимно уважение". Белият дом по-късно публикува снимка на Тръмп и Мачадо, на която президентът държи голяма позлатена рамка с медала.