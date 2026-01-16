Саудитска Арабия призна, че изследванията на крал Салман са обезпокояващи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитският крал Салман се подложи на изследвания в болница днес. Резултатите от прегледите са успокояващи, предаде Ройтерс, като се позова на държавната Саудитска агенция по печата (СПА).

По-рано днес СПА съобщи, че 90-годишният монарх е хоспитализиран в столицата Рияд за медицински изследвания.

Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света и основен съюзник на САЩ в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.

По-миналата година крал Салман бе лекуван заради белодробно възпаление.

За последно той е председателствар заседание на саудитското правителство във вторник, посочва СПА, цитира БТА.