Саудитска Арабия призна, че изследванията на крал Салман са обезпокояващи

2220
Саудитският крал Салман КАДЪР: Екс/@GeneralMCNews

Саудитският крал Салман се подложи на изследвания в болница днес. Резултатите от прегледите са успокояващи, предаде Ройтерс, като се позова на държавната Саудитска агенция по печата (СПА).

По-рано днес СПА съобщи, че 90-годишният монарх е хоспитализиран в столицата Рияд за медицински изследвания.

Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света и основен съюзник на САЩ в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.

По-миналата година крал Салман бе лекуван заради белодробно възпаление.

За последно той е председателствар заседание на саудитското правителство във вторник, посочва СПА, цитира БТА.

