Венецуела съобщи за смъртта на 47 военни при американската военна операция, 9 са жени

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес съобщи за 47 убити войници от въоръжените сили на страната при американската военна операция в началото на този месец, в която президентът Николас Мадуро бе задържан и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения. Девет от жертвите са жени, добави Падрино.

Миналата седмица венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи за 100 убити при нападението, без да даде подробности.

Има обаче сведения за цивилни жертви, включително възрастни хора.

При американската операция са били убити 32 кубински военнослужещи, казаха, от своя страна, властите в Хавана.