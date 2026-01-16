Призиви в Русия да си създадат "православен изкуствен интелект"

Световният руски народен събор (СРНС) представи инициатива за създаване на "православен" изкуствен интелект, базиран на традиционни духовни ценности. Заместник-председателят на СРНС Михаил Иванов заяви, че използването на западни модели на изкуствен интелект, обучени върху "чужди ценности", носи риск от изкривени интерпретации и проникване на нежелани идеи в информационното пространство и че Русия се нуждае от собствена технология с ясни морални и духовни насоки, съобщи Mediapool.

"Не става въпрос за заместване на пастиря или автоматизиране на вярата. Това трябва да бъде сигурен пътеводител към надеждни източници на знания", подчерта той. СРНС смята, че създаването на такъв изкуствен интелект е част от духовната сигурност на обществото. Той смята, че алгоритмите на изкуствения интелект трябва да се основават стриктно на каноните на Руската православна църква.

Православният бизнесмен Константин Малофеев вече призова за създаване на отечествен изкуствен интелект. Той предложи да се създаде руски проект, обучен върху "правилни" източници – от Евангелията и Домостроя (Руската православна книга на живота) до произведенията на Достоевски, Пушкин, Ломоносов, Илин и Дугин. Той публикува манифеста си в Telegram, свързвайки идеята с изявления на президента Владимир Путин и патриарх Кирил за заплахите от неконтролирано технологично развитие. Малофеев видя решението в автономен "руски изкуствен интелект" в рамките на суверенен интернет, разработен от хора с "руски естествен интелект".