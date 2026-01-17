Полицията в Лондон с арести при протест пред иранското посолство

Лондонската полиция съобщи, че няколко души са били арестувани снощи по време на протест пред сградата на иранското посолство в британската столица, предадоха ДПА и Пи ЕЙ Мидия, цитирани от БТА.

Властите потвърдиха, че на място са били разположени допълнителни полицейски сили и е била издадена заповед да се разпръсне тълпата, след като някои от протестиращите са започнали да хвърлят предмети по полицаите, при което са пострадали няколко служители на реда.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват ранени протестиращи, които са арестувани от властите.

Един от задържаните е успял да се качи на сградата в Кенсигтън и е свалил иранското знаме.

"По време на продължаващия протест пред иранското посолство тази вечер един от протестиращите е влязъл незаконно в частна собственост, изкачил се е по няколко балкона до покрива на посолството и е свалил знамето", се посочва в публикация на лондонската полиция.

"Той е арестуван от полицията за предполагаемо увреждане на чужда собственост, незаконно проникване в дипломатическа собственост и нападение над полицейски служители", се посочва още в текста.

В по-късна публикация лондонската полиция съобщи, че "редица хора са арестувани по подозрения в участие в бунтове", като на мястото продължава да има значително полицейски присъствие, включително полицаи, които са били разположени вечерта, за да предотвратят по-нататъшни безредици.

Демонстрациите в Лондон се състояха на фона на репресии срещу протестиращите срещу властта в Иран. Протестите в Ислямската република започнаха на 28 декември заради тежкото икономическо положение и бързо прераснаха в протести, насочени директно срещу режима в страната. От дни в Техеран положението е по-спокойно, като живота по улиците се е върнал към нормалното, въпреки продължаващото вече повече от седмица блокиране на достъпа до интернет, отбелязва ДПА.

Според данни на базираната в Осло правозащитна организация "Иран Хюман Райтс" (IHRNGO) най-малко 3428 протестиращи са загинали в Иран от избухването на антиправителствените протести. Организацията също така посочи, че действителният брой на жертвите може да е значително по-голям. Според организацията повече от 10 000 души са били арестувани по време на протестите.