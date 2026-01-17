Тръмп предложи да посредничи в спора между Египет и Етиопия за водите на Нил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да посредничи в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Готов съм да подновя посредничеството на САЩ между Египет и Етиопия, за да се реши отговорно и веднъж завинаги въпросът за "разпределението на водите на Нил"", написа Тръмп в писмо до египетския си колега Абдел Фатах Ас Сиси, което беше публикувано и в профила му в социалната му мрежа "Трут соушъл".

На 9 септември в Адис Абеба беше открита Голямата етиопска ренесансова язовирна стена, разположена по-надолу по течението на Нил.

Етиопия, втората по население страната в Африка с над 120 милиона души, смята язовира на един от притоците на река Нил на стойност 5 милиарда долара за ключов за своите икономически амбиции.

Египет твърди, че язовирът нарушава международните договори и може доведе до пресушаване и наводнения - твърдения, които Етиония категорично отхвърля. От своя страна Тръмп неведнъж е заявявал публично, че е съгласен с опасенията на Кайро по въпроса за водата.