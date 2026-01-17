Дипломатическо напрежение: Еди Рама със саркастични забележки към Гърция

Албанският премиер Еди Рама си навлече гнева на гърците, след като каза, че не са наследници на Платон и Аристотел, като предизвика сериозно напрежение в Гърция.

По време на панелна дискусия на Срещата на върха за устойчиво развитие (ADSW) в Абу Даби, Рама се обърна саркастично към модератора – известния гръцко-американски журналист Джон Дефтериос и заяви, че заяви гърците често подценяват другите, защото вярват, че имат „монопол върху философията". Той директно каза на модератора: „Мислиш, че си наследник на Платон и Аристотел, но не си".

Премиерът отправи иронични забележки относно начина, по който гърците боравят с пари, твърдейки, че добавят нули, когато говорят за своите средства, и махат нули, когато оценяват чуждите. Той завърши с подмятането, че точно заради това „Европейският съюз ви обича толкова много".

След като гръцките медии и политици реагираха остро, Рама публикува изявление в платформата X на 16 януари 2026 г. В него той обясни, че думите му са били извадени от контекст и са били опит за хумор, а не националистическа атака. Той подчерта, че уважава Древна Гърция като „люлка на европейската цивилизация" и цени гръцкия народ като „незаменим съсед".

Гръцките медии, определиха коментарите като „нападателни" и „саркастични", което допълнително обтегна двустранните отношения в региона.