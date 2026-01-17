Назначиха Николай Младенов за върховен представител в Газа

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа. Белият дом обяви списъка с членовете на Съвета за мир, който временно ще управлява палестинската територия. Сред останалите членове са американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Самият Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир.

Междувременно лично подбраният от Николай Младенов комитет от палестински технократи проведе първото си заседание в Кайро. Начело на комитета застава Али Шаат - бивш палестински зам.-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони. Съгласно втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп, комитетът е натоварен със задачата да възстанови обществените услуги и гражданските институции, както и да положи основите на дългосрочно самостоятелно управление на Газа.