В Норвегия осъдиха ислямист, стрелял по посетители на гей бар

Съд в Норвегия днес призна за виновен ислямист за организирането на смъртоносна стрелба в гей бар по време на събитията около прайд парада в Осло през 2022 г., осъждайки го на максималната за страната присъда от 30 години затвор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арфан Бхати, 48-годишен норвежки гражданин, роден в Осло, беше обвинен в съучастничество в тероризъм при утежняващи вината обстоятелства заради това, че е планирал нападението, макар и по време на самата стрелба да е бил в Пакистан.

Двама души загинаха, а други осем бяха ранени, когато роденият в Иран норвежки гражданин Заниар Матапур откри огън в заведението „Лондон", смятано за едно от най-популярните сред сексуалните малцинства в норвежката столица. Още десетки пострадаха по-леко в последвалия хаос.

През юли 2024 г. Матапур беше също осъден на 30 години затвор за убийство и тероризъм при утежняващи вината обстоятелства.

Бхати беше екстрадиран в Норвегия през 2024 г. Експертите по психология заключиха в съда, че Бхати има тежко разстройство на личността и отговаря на критериите за психопатия, въпреки че определиха, че той все още носи наказателна отговорност за действията си.

Неговите адвокати заявиха пред Ройтерс, че клиентът им незабавно е обжалвал съдебното решение.

През 2023 г. отделно независимо разследване на реакцията на властите заключи, че полицията е могла да предотврати нападението, ако е действала по сигнал от чуждестранна разузнавателна агенция.