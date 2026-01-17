ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Рамзан Кадиров е в тежко състояние след катастрофа в Грозни (Снимка)

Рамзан Кадиров и Адам Кадиров КАДЪР: Екс/@nexta_tv

18-годишният син на лидера на Чечня Рамазан Кадиров – Адам Кадиров, е в тежко състояние след автомобилна катастрофа, съобщи The sun.

Според източници на медията след инцидент на  16 януари, тийнейджърът е откаран в най-голямата болница в страната – Републиканската болница в Грозни, и е настанен в интензивното отделение.

Временно всички улици към лечебното заведение са били затворени.

Местното опозиционно движение NIYSO също съобщи за инцидента и уточни, че кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост – кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие.

„В резултат на това колите започнаха да се блъскат една в друга, поради което има много ранени", написа NIYSO в публикация в Телеграм.

                                                                                                                                                                                                                       

Рамзан Кадиров и Адам Кадиров КАДЪР: Екс/@nexta_tv

