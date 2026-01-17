Синът на Рамзан Кадиров е в тежко състояние след катастрофа в Грозни (Снимка)

18-годишният син на лидера на Чечня Рамазан Кадиров – Адам Кадиров, е в тежко състояние след автомобилна катастрофа, съобщи The sun.
Според източници на медията след инцидент на 16 януари, тийнейджърът е откаран в най-голямата болница в страната – Републиканската болница в Грозни, и е настанен в интензивното отделение.
Временно всички улици към лечебното заведение са били затворени.
Местното опозиционно движение NIYSO също съобщи за инцидента и уточни, че кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост – кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие.
„В резултат на това колите започнаха да се блъскат една в друга, поради което има много ранени", написа NIYSO в публикация в Телеграм.
18-year-old Adam Kadyrov lost control of the car that was driving at high speed in the motorcade, opposition Chechen media reported.— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) January 17, 2026
It is also reported that the accident in the city center was allegedly classified as an attempted murder. pic.twitter.com/mWFqk5PxvX