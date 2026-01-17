Мексиканската президентка: Убедителни са резултатите в борбата с наркокартелите

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум днес заяви, че усилията за борба с мексиканските наркокартели и забавяне на миграцията на север дават "убедителни резултати" в опит да се предотврати разговор за намеса от страна на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Казаното от Шейнбаум дойде, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че американските сили "сега ще започнат да нанасят удари по суша" в Мексико, насочени срещу наркокартелите, след драматичната военна операция на САЩ във Венецуела, която свали президента Николас Мадуро.

Шейнбаум, която се гордее с това, че се справя с хаоса "хладнокръвно", се опита да успокои Тръмп и, за разлика от Мадуро, работи за изграждането на силни отношения между мексиканското и американското правителство. Операцията на САЩ в началото на януари във Венецуела постави голяма част от Латинска Америка под напрежение, подхранвайки опасенията, че Тръмп скоро може да насочи американските сили към други страни, по-специално Куба и Мексико.

На пресконфереция днес Шейнбаум заяви, че мексиканското правителство е постигнало значителен напредък в борбата с наркокартелите, като посочи рязкото намаление на броя на убийствата, значително по-малкото конфискации на фентанил от американските власти на границата и оскъдната миграция. Тя отбеляза, че това е резултат от съвместните усилия със САЩ.

"Има много убедителни резултати от съвместното сътрудничество и работата, която Мексико извършва", каза тя.

Тя повтори призива си към САЩ да спрат трафика на оръжие към Мексико и подчерта, че употребата на наркотици в САЩ е ключов фактор, подхранващ насилието на наркокартелите в Мексико.

"Другата страна също трябва да даде своя принос. Кризата с консумацията, която имат там, също трябва да бъде решена от гледна точка на общественото здраве, чрез образователни кампании", каза тя.

Шейнбаум и Тръмп разговаряха по телефона в понеделник. Мексиканската президентка заяви, че отново е казала на Тръмп, че намесата на САЩ в Мексико е ненужна.