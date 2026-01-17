Еквадор разположи 10 000 войници за борба с наркобандите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Еквадор съобщиха, че са разположили 10 000 войници за противодействие на бандите от наркотрафиканти, отговорни за ръста на насилието в страната, предаде Франс прес, като отбеляза, че операцията по разполагането е била широко отразена от медиите, пише БТА.

Еквадор, който се намира между двете основни страни износителки на кокаин в света - Колумбия и Перу, се превърна с главна изходна точка за произвежданата в региона дрога и държавата с най-много насилие в Латинска Америка заради бандите, свързани с мексиканските и колумбийските наркокартели.

За да се справи с това явление, правителството на президента Даниел Нобоа, един от съюзниците на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка, реши да увеличи капацитета на силите за сигурност за реакция.

В рамките на операцията стотици войници от специалните части пристигнаха вчера в пристанищния град Гуаякил, невралгична точка за наркотрафика, за да гарантират сигурност по крайбрежието, каза пред журналисти генерал Мауро Бедоя.

Министърът на отбраната Джан Карло Лофредо нареди на висшето военно командване да действа за неопределено време от този град. Самолети с военнослужещи бяха изпратени в друг критичен център - град Манта, главното риболовно пристанище в страната.

В средата на декември САЩ вече обявиха изпращането на войски в Еквадор за "временна операция" срещу наркотрафика.

Някога една от най-безопасните страни в района, през 2025 г. в Еквадор са регистрирани по 52 убийства на 100 000 жители - по едно на всеки час, сочат данните на Центъра за наблюдение на организираната престъпност.

В изявление министерството на отбраната обеща "затвор или ад за всеки, който застрашава сигурността".