Разследват шеф, чиято компания доставила дефектни очила на украинската армия

Украинските правоохранителни органи подозират в неправомерно присвояване директора на компания от Запорожие, която е доставила дефектни балистични очила на украинските въоръжени сили на стойност 60 млн. гривни (1,38 милиона долара), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Агенцията се позовава на изявление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), видяно от Укринформ.

СБУ и Главната прокуратура, в сътрудничество с министъра на отбраната, разкриха мащабна схема за присвояване на бюджетни средства. След поредица от всеобхватни разследващи мерки, на изпълнителния директор на компания със седалище в Запорожие, която е доставяла на украинските въоръжени сили дефектно оборудване на стойност 60 милиона гривни, е връчено уведомление за подозрение.

Според военното контраразузнаване и следователите на СБУ случаят се отнася до 43 000 броя защитни балистични очила и маски, предназначени за сухопътните части на украинските въоръжени сили.

Експертна проверка, инициирана от СБУ, потвърди, че оборудването е негодно за употреба както в тренировъчни, така и в бойни условия.

Материалите по делото показват, че заподозряният е извършил доставките по два договора, сключени през април 2024 г. с държавно предприятие на министерството на отбраната. Вместо висококачествените продукти, предвидени в договорите, изпълнителят е доставил изцяло дефектно оборудване, което не отговаря на изискванията за безопасност.

Въпреки това организаторът на схемата е получил пълния размер на предвидените за оборудването бюджетни средства.

По време на претърсвания на работното място на заподозрения следователите са иззели документи, съдържащи доказателства за престъпната схема, както и част от получените средства.

Цялата партида дефектни продукти вече е изтеглена от логистичните складове на въоръжените сили и от офисите на изпълнителите.

Разследването продължава, за да бъдат идентифицирани и подведени под отговорност всички лица, участвали в схемата. Отговорните са заплашени от затвор до 12 години и конфискация на имущество.