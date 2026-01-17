Гръцкото правителство обяви четиримесечен срок за доброволно разоръжаване на остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкото правителство стартира безпрецедентна кампания на остров Крит, като обяви четиримесечен гратисен период, в който гражданите могат доброволно да предадат незаконно притежаваните от тях оръжия. Това съобщи министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис, изразявайки оценка, че скоро ще има резултати

В рамките на тези четири месеца (януари – април 2026 г.) всеки, който предаде оръжие, боеприпаси или взривни вещества, е напълно освободен от наказателна отговорност за притежанието им.

Мярката цели да сложи край на дългогодишната традиция за носене и използване на оръжия на острова, която често води до трагични инциденти по време на празненства със стрелба във въздуха.

Властите предупредиха, че след изтичането на четирите месеца полицията ще започне масирани проверки и операции. Наказанията за незаконно оръжие ще бъдат налагани с цялата строгост на закона, без възможност за помилване.

Кампанията е подкрепена от местни кметове и духовни лидери, които призовават критяните да заменят „традицията на насилието" с култура на безопасност.

Наказанията за незаконно притежание и употреба на оръжие в Гърция са едни от най-строгите в Европейския съюз.

Незаконно притежание на оръжие се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и значителна парична глоба. Притежанието на автоматични оръжия или военен арсенал се счита за тежко престъпление и може да доведе до над 10 години затвор.

Стрелба във въздуха е криминализирано действие със специална тежест. Дори при липса на ранени, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 10 години. Ако стрелбата доведе до телесна повреда или смърт, присъдите достигат до доживотен затвор.

За носене на оръжие на обществени места, глобата е придружена със затвор от най-малко 6 месеца, като оръжието се конфискува незабавно.

Вносът, продажбата или предоставянето на незаконно оръжие се наказва с лишаване от свобода от 5 до 20 години.