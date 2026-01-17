ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доживотен затвор за българка, убила и заровила партньора си в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Съдът в Гърция постанови най-тежкото наказание — доживотен затвор — за 35-годишна българска гражданка, призната за виновна за бруталното убийство на нейния 58-годишен партньор в Лептокария, област Пиерия.

Убийството е извършено с особена жестокост като разследването установи, че жената е убила партньора си в общия им дом, след което е направила опит да заличи следите, като е погребала тялото му в двора на къщата.

Съдът не призна никакви смекчаващи вината обстоятелства. Магистратите определиха деянието като предумишлено убийство в „спокойно състояние на духа". По време на процеса стана ясно, че отношенията в двойката са били силно конфликтни, като финансови спорове и ревност са били основните мотиви за фаталния край.

Случаят излезе наяве, след като близки на жертвата подадоха сигнал за изчезването му. При претърсване на имота от полицията в Катерини, тялото бе открито в импровизиран гроб.

Случаят привлече голямо медийно внимание в Гърция, тъй като беше разглеждан в контекста на тежките криминални деяния, извършени от чужди граждани в страната.

Затвор СНИМКА: Пиксабей

