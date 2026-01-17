Армията в Уганда отрече да е отвлякла кандидата на опозицията за президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Угандската армия отрече днес твърденията, че е отвела принудително с хеликоптер опозиционния водач и кандидат за президент Боби Уайн ден след белязаните от насилие избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Хеликоптер на армията кацна край дома на Боби Уайн и го отведе насила в неизвестна посока, съобщи снощи в "Екс" опозиционната партия Платформа за национално единство (НПЕ). Телохранителите на Уайн са били подложени на жестока агресия при инцидента, допълни формацията.

"Слуховете за така наречения му арест са безпочвени", заяви днес говорителят на армията Крис Магези.

Опозицията твърди, че най-малко 10 души са били убити в четвъртък по време на помрачените от насилие президентски и парламентарни избори.

Според много анализатори президентските избори са чиста формалност за президента Йовери Мусевени - 81-годишен бивш партизанин, който се кандидатира за седми пореден мандат, разчитайки на пълния контрол над изборния и охранителния апарат.

По последни данни на избирателната комисия след преброяване на бюлетините в близо 81% от избирателните секции Мусевени получава 73,7% от гласовете, срещу 22,7% за Боби Уайн, чието истинско име е Робърт Кягулани.

Резултатите се очакват към 16,00 ч днес (15 ч българско време).

Боби Уайн се утвърди в последните години като основен съперник на Мусевени, който е на власт вече 40 години. Четиридесет и три годишният Уайн нарича себе си "президент на гетото", имайки предвид бедните квартали в столицата Кампала, в които е израснал.

Според партията му бившия изпълнител на рага (рагамфин), който беше задържан и измъчван на предишни избори през 2021 г., от четвъртък вечерта е под домашен арест.

"Това не е сила. Те действат по този начин от страх от хората, които са унижили, извършвайки толкова жестокости срещу тях", заяви Уайн същия ден в "Екс", като съобщи, че продължава да е под обсадата на силите за сигурност.

Според частната телевизия Ен Би Ес по-късно говорителят на угандийската полиция Китуума Русоке е заявил, че опозиционерът "не е под домашен арест" и че полицаите "просто се грижат за сигурността му".

Журналисти от АФП са били вчера сутринта в района на дома на Боби Уайн, където на вид обстановката е била спокойна. Те са видели полицейски автомобил и няколко полицаи.

Преди изборите властите спряха интернет и вчера той все още не беше възстановен.