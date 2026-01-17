Удар срещу тютюневата мафия в Гърция, задържаха 14 души при масирана акция в Атина и Солун

Гръцката полиция финализира мащабна операция в Атина и Солун, при която беше разбита мрежа за контрабанда на тютюневи изделия. Арестувани са 14 души, а при обиските са открити над 350 000 пакета незаконни цигари и хиляди опаковки тютюн.

За да избегнат подслушване и разкриване, членовете на групата са използвали специфичен жаргон и кодови думи при комуникация.

Организацията е била строго йерархична, като чужденците са използвани предимно за дейности „на терен", за да се защитят лидерите от пряко разкриване. Всички задържани са предадени на прокуратурата в Атина с обвинения за образуване на престъпна организация и контрабанда в особено големи размери.

Задържаните 8 гръцки граждани са заемали основните организационни постове. Сред тях са лидерите на мрежата, които са наемали складовете и са координирали „пласмента" на стоката към пазара. Четирима грузинци са отговаряли за логистиката и охраната на нелегалните депа в Аспропиргос и Солун. Двама пакистанци са били натоварени предимно с физическото пренасяне на пакетите и разтоварването на стоката в малките търговски обекти.

Полицията е атакувала едновременно 12 обекта в Атина и 4 обекта в западните предградия на Солун.

Изчислено е, че само от намерените при акцията пакети, държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 милиона евро от неплатени акцизи. Освен цигарите, са иззети 8 превозни средства със специално изградени тайници, заглушители на GPS сигнали и над 40 000 евро в брой.