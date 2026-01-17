ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Председателят на Комисията на Африканския съюз вижда голяма перспектива за развитието на отношенията между Китай и Африка

КМГ

812
Снимка: Китайска медийна група

2026 г. ще отбележи 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и Африка, както и Годината на културния обмен между двете страни. По този повод, наскоро в Адис Абеб председателят на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф даде ексклузивно интервю за КМГ, в което заяви, че перспективите за развитие на отношенията между Китай и Африка са много оптимистични. Той подчерта, че двете страни ще продължат да се подкрепят взаимно и да задълбочават отношенията си, като ускоряват развитието на африканско-китайското сътрудничество.

По думите му отношенията между Африка и Китай са изградени върху общи интереси, взаимно уважение и взаимно разбиране, което е от особено значение за Африка. Юсуф отбеляза, че епохата на хегемония и доминиращи отношения е приключила с процеса на деколонизация на африканските държави.

Махмуд Али Юсуф посочи, че Африка винаги е търсила модел на сътрудничество, основан на равноправни партньорства, и е открила такъв модел в отношенията си с Китай. Той заяви, че предложената от Китай Инициатива за глобално управление отговаря на интересите на африканските страни и че Африка я подкрепя.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

