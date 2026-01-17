50-годишен поиска откуп в TikTok, за да върне откраднати кости на покойник в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията арестува мъж за безпрецедентно и цинично престъпление — кражба на кости от гробище с цел изнудване в района на квартал Агио Анаргири (Атина).

Извършителят е разкопал гроб в местно гробище и е откраднал тленните останки (костите) на починал мъж. След кражбата се свързал със съпругата на покойника, настоявайки за паричен откуп, за да върне костите. 50-годишният гръцки гражданин е използвал социалната мрежа TikTok, за да обяви публично, че е откраднал костите и да отправи искането си за откуп от 1000 евро.

Жената незабавно е уведомила властите. Полицията е организирала среща за предаване на парите (белязани банкноти), където извършителят е бил задържан на място.

Срещу него са повдигнати тежки обвинения за оскверняване на гроб, обида на мъртвите и опит за изнудване.

Според полицейския бюлетин от 16 януари 2026 г., мъжът е познавал семейството на починалия, което му е позволило да събере информация за съпругата и да осъществи контакт с нея за искането на откупа.