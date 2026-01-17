ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобалната конференция за изкуствен интелект започна в Хонконг

КМГ

1712
Снимка: Китайска медийна група

В Хонконг официално бе открита Глобалната конференция за изкуствен интелект (World Artificial Intelligence Conference UP! Global Summit), която привлече водещи учени, предприемачи, индустриални лидери и политически представители,съобщава КМГ.

В обръщение си чрез видеовръзка главният управител на Хонконг Джон Ли Ка-чиу подчерта, че развитието на изкуствения интелект е ключов елемент от стратегията на града да стане международен център за иновации и технологии. „Със стабилното върховенство на закона, приветливата бизнес среда и жизнената мултикултурна обстановка, Хонконг е идеалният инкубатор за научни изследвания и технологични пробиви." Организаторите акцентираха, че AI е двигател на глобалния технологичен и икономически напредък, и обявиха планове за създаване на Институт за изследване и развитие на изкуствения интелект в Хонконг до края на годината

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

