Хунски казан от Южна Румъния отива на изложбата "Атила" в Будапеща

Хунският казан, открит през 2012 г. в Йонещ, окръг Дъмбовица, Южна Румъния – изключителен артефакт, включен в националната съкровищница на страната – ще бъде изложен в продължение на шест месеца в Будапеща като част от международната изложба "Атила", съобщи Аджерпрес специално за БТА. Това обявиха от Националния музеен комплекс "Княжески двор" в румънския град Търговище на 15 януари, като подчертаха, че за тях е чест да са партньори в този престижен проект, който ще се състои между януари и юли 2026 г. и е организиран от Унгарския национален музей – една от водещите институции в Европа.

Казанът от Йонещ, датиран от V век сл. Хр., е сред представителните находки на румънска територия, които илюстрират хунското присъствие и влияние в Карпатско-дунавския регион, отбелязва агенцията.

"Участието в този голям международен проект е признание за стойността на движимото културно наследство, съхранявано от музея в Дъмбовица, и потвърждение за ролята, която институцията има в защитата, опазването и популяризирането на археологическото наследство на Румъния в европейски контекст", заявиха в съобщение от музея.

Изложбата "Атила" предлага на посетителите съвременна научна перспектива за баланса между легендата и историческата реалност. Ще бъдат изложени златни предмети, оръжия, бижута, инструменти, аксесоари за хамути, съдове и погребални артефакти, които реконструират завладяващия свят на V век сл. Хр.

Изложбата събира над 400 артефакта от 64 музея в 13 държави на два континента, включително международно признати институции като Британския музей, Музея д'Орсе, Германския национален музей, Лувъра в Абу Даби и Музея на художествената история във Виена. Тя е описана като най-голямата изложба, посветена на хунската цивилизация и фигурата на Атила, организирана в Европа през последните десетилетия. Участват и румънски музеи от Браила, Алба Юлия и Клуж-Напока.

"От една страна, изложбата представя Атила и хунската империя чрез археологически открития и най-нови изследвания; от друга, тя изследва изключително богатата и многопластова митологична традиция, обграждаща Атила в продължение на близо 1600 години. Чрез това участие Националният музеен комплекс "Княжески двор" в Търговище потвърждава мисията си за популяризиране на националното културно наследство и укрепване на международното научно сътрудничество, което затвърждава историческата идентичност на Румъния", се заключава в изявлението.