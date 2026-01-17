ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина президентът на "Фиорентина"

Банди в Берлин внасят от чужбина хора да вършат престъпления

1400
Германската столица Берлин Снимка: Пиксабей

Организирани престъпни мрежи в Берлин вербуват хора от чужбина и ги вкарват в Германия да извършват тежки престъпления и да се занимават с изнудване, заяви днес пред ДПА ръководителката на берлинската полиция Барбара Словик Майзел, предаде БТА.

„Конкретно млади мъже биват целенасочено набирани в чужбина с тази цел", каза Майзел и допълни: „Те влизат в страната с краткосрочни визи и впоследствие извършват престъпленията, за които са били наети".

Според нея част от извършителите говорят съвсем малко немски език и малко след като извършат съответното престъпление на практика изчезват.

„Клиентите или се намират в чужбина и искат да спечелят позиции на криминалния пазар в Берлин, за да осъществяват незаконни бизнес практики, или поръчките се дават от представители на организираните престъпни структури, базирани тук, обясни Майзел.

През изминалата година полицията е регистрирала увеличение на придружените с насилие сблъсъци между съперничещи си престъпни групировки в германската столица, отбеляза ДПА.

„Отчитаме ръст на стрелбите. През декември беше хвърлена и ръчна граната в нощен бар като форма на заплаха", каза Майзел.

Основните причини за конфликт са териториални войни между мрежи за трафик на наркотици, както и изнудване на бизнеси - дейности, които началничката на полицията определи като „най-доходоносните източници на приходи" за престъпния подземен свят на Берлин.

В отговор полицията предприема акции, включващи обиски и арести. Сред необходимите мерки за противодействие на вълната от насилие е и разширяването на правомощията за служителите да разследват притежателите на незаконни оръжия, каза Майзел. Опитът ни показва, че незаконното притежание на оръжие почти винаги е индикация за участие в организирана престъпност, допълни тя.

