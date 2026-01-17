18-годишният син на Кадиров шофирал първата кола в катастрофиралия кортеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на Рамзан Кадиров - Адам лично е управлявал автомобила, който на 16 януари попадна в тежка катастрофа в Грозни. Колата му се е движела първа в кортежа с много висока скорост. Това съобщава "Кавказ.Реалии".

18-годищният Адам Кадиров,е настанен в тежко състояние в новата републиканска болница в Грозни.

"Пътищата към болницата са затворени, защото там докараха Адам. Говори се, че е в безсъзнание и е в интензивното отделение. Какво точно е състоянието му – не знаем със сигурност", разказват от изданието.