ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина президентът на "Фиорентина"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22109539 www.24chasa.bg

18-годишният син на Кадиров шофирал първата кола в катастрофиралия кортеж

6092
Рамзан Кадиров и Адам Кадиров КАДЪР: Екс/@nexta_tv

Синът на Рамзан Кадиров  - Адам лично е управлявал автомобила, който на 16 януари попадна в тежка катастрофа в Грозни. Колата му се е движела първа в кортежа с много висока скорост. Това съобщава  "Кавказ.Реалии".

18-годищният Адам Кадиров,е настанен в тежко състояние в новата републиканска болница в Грозни.

"Пътищата към болницата са затворени, защото там докараха Адам. Говори се, че е в безсъзнание и е в интензивното отделение. Какво точно е състоянието му – не знаем със сигурност", разказват от изданието. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рамзан Кадиров и Адам Кадиров КАДЪР: Екс/@nexta_tv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)