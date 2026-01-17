Руските сили поеха контрол върху още две селища в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските силите поеха контрол над още две селища в Украйна - Приволе в Донецка област и Прилуки в Запорожка, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

"В резултат на решителни действия подразделения на Южната групировка войски освободиха населения пункт Приволе в Донецката народна република. Подразделения на войскова групировка "Изток" навлязоха в дълбочина в отбраната на противника и освободиха селището Прилуки в Запорожка област", посочи министерството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независим източник.

Министерството на отбраната съобщи също, че за денонощие руските войски са поразили обекти от енергийната и транспортната инфраструктура, използвани за нуждите на украинската армия, както и пунктове за временно разполагане на формирования на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 167 района, отбелязва ТАСС.

Според министерството руската ПВО е свалили през последното денонощие две украински ракети с голям обсег "Нептун" и 214 дрона от самолетен тип. "Средствата за ПВО унищожиха и 6 ракетни снаряда за система за залпов огън ХАЙМАРС американско производство", допълни ведомството.