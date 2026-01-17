Тръмп купи облигации на Netflix и Warner Bros за над 1 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил повече от 1 милион долара корпоративни облигации на Netflix и Warner Bros. Discovery в средата на декември 2025 г., само седмици след обявяването на планираното сливане между двете компании за около 83 милиарда долара, показват финансови документи, публикувани от Белия дом, съобщава Washington post.

Според разкритията Тръмп е придобил облигации на 12 и 16 декември, като общата стойност на тези инвестиции е между 1 и 2 милиона долара, част от по-голям пакет покупки на облигации за около 100 милиона долара за периода 14 ноември — 19 декември.

Белият дом заяви, че инвестициите се управляват независимо от трети финансови институции и президентът сам не взема решения за покупките.

Покупките предизвикаха допълнителен интерес, тъй като Тръмп публично е изразявал притеснения относно въздействието на големите медийни сливане, включително това на Netflix и Warner Bros. Discovery.