Кучета и котки пропътували 1500 км от България до Италия при ужасяващи условия

За някои от кучетата и котките, пропътували от България до Италия това било като пътуване към смъртта. За всички останали се оказало мъчение, продължило над 1500 км., или колко траял кошмарът им от страната ни до Апенините. Според в."Кориере дела сера" тринадесет кучета и две котки са били открити в края на ноември от пътната полиция на Южна Верона, затворени в товарен микробус с българска регистрация, спрян за рутинна проверка на магистралата.

Отварянето на задната врата разкрило ужасяваща гледка. Животните били натъпкани в тесни, ръждясали метални клетки, притиснати едно до друго, без вода, без светлина и без каквато и да е вентилация. С часове са стояли в собствените си изпражнения. Всичките били породисти животни.

Сред кучетата имало и шест малки: американско були, два сетера, две анатолийски овчарки и един териер. Останалите били възрастни кучета, използвани за лов. Шестмесечно кученце териер било натъпкано в транспортна клетка за котки и било напълно обездвижено. Малко американско були било с отрязани уши, но не чрез хирургическа интервенция. На възрастна женска анатолийска овчарка ушите пък били разкъсани. Превозът на 15-те животни е бил явно незаконен и в грубо нарушение на европейските норми в тази сфера, касаещи международния транспорт на животни. Крайната дестинация била Португалия, с междинни спирки в Италия, Франция и Испания. Само едно куче и двете котки имали пълна здравна документация, докато за останалите тя липсвала или била непълна.

Освен това шофьорите на микробуса не притежавали необходимия международен лиценз за превоз на животни. Лоренца Занабони, ръководител на офиса на Лигата във Верона против вивисекцията (операция върху жив организъм с научна цел- бел.а.) и национален вицепрезидент на организацията, обяснява, че кучетата и котките „са били закупени в България от местни развъдници, както в Косово, в места, които предлагат животни „по поръчка", включително с козметично купирани уши. След това животните се транспортират в чужбина при изтощителни пътувания, понякога до 48 часа, в толкова тежки условия, че нерядко завършват със смърт".

Според лигата този трафик се поддържа от ниските цени и възможността да се придобият осакатени животни-факт, доказан и от интернет сайт, чрез който било закупено едно от кученцата. След като е разпоредил незабавното конфискуване на микробуса, магистратът е поверил съдебното попечителство над 13-те кучета и двете котки именно на лигата от Верона. От 2023 г. насам доброволците от специализирания център се грижат за тях. „Веднага след поемането им животните бяха разделени в две групи -част бяха настанени в градския санитарен приют, а останалите -в друга структура", разказва Занабони пред изданието.

Всички животни имали спешна нужда от ветеринарна помощ. Две кученца били в критично състояние заради вирусна инфекция, едното умряло ден по-късно. Прокуратурата вече е разпоредила съдебната продажба на оцелелите животни, като приходите ще бъдат в полза на лигата. Основната цел на асоциацията сега е да намери за тях „отговорни и любящи семейства", които да им дадат шанс за нов живот и да им помогнат да забравят ужаса на това пътуване и жестокостите, които са преживели.