Украински екип ще преговаря днес в Маями за следвоенното възстановяване

Висши украински представители ще участват в двустранни преговори с американски партньори днес в Маями, съобщи посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

"Целта на посещението е да се доуточнят договореностите с американските партньори", написа Стефанишина в социалната мрежа "Фейсбук", като добави, че документите може да бъдат подписани на предстоящата годишна среща на Световния икономически форум в Давос.

В украинската делегация участват ръководителят на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и председателят на парламентарната група на управляващата партия в Украйна Давид Арахамия, уточни Стефанишина.

Зеленски съобщи още вчера, че украинска делегация е на път за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакет за възстановяване след войната. Той също изрази надежда, че съответните документи могат да бъдат подписани в Давос следващата седмица.

Киев се надява също да получи яснота от Вашингтон относно позицията на Русия спрямо дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Американският президент Доналд Тръмп каза по-рано тази седмица, че може да се срещне със Зеленски на Световния икономически форум. Тръмп, който често критикува Зеленски, заяви преди дни, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда украинския лидер като пречка за мира. Оценката на Тръмп е в ярък контраст с тази на европейските съюзници.

Зеленски отговори, че Русия бави усилията за мир. Той посочи най-новите удари по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските намерения на Москва.