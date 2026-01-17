Словения изпраща офицери в Гренландия

Словенското правителство днес одобри изпращането на двама офицери от Словенските въоръжени сили в Гренландия, съобщи словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1, предава БТА. Посочва се, че двамата словенски офицери ще заминат съвсем скоро.

Председателят на Социалдемократическата партия (СД) Матяж Хан потвърди пред Ен 1, че всички министри от тази партия също са подкрепили изпращането на двамата офицери в Гренландия, въпреки че вчера, когато започна обсъждането, те бяха най-предпазливи.

Правителството одобри изпращането на двамата офицери от Словенската армия в Гренландия на онлайн заседание, което започна вчера вечерта и продължи до 10 часа сутринта днес. Те могат да заминат на острова още в следващите дни.

Под ръководството на Дания те ще участват „в планирането и провеждането на международното военно учение Арктическа устойчивост". Решението на Словения идва на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп, който каза по-рано, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

Досега няколко държави вече са изпратили свои войници и офицери в Гренландия. Това са Франция (15 войници), Германия (13 войници), Швеция (трима офицери), Норвегия (двама войници), Финландия (двама офицери), Нидерландия (един морски офицер) и Обединеното кралство (един офицер).

Очаква се към операцията „Арктическа устойчивост" да се присъединят и балтийските държави, докато някои източноевропейски страни и Италия вероятно няма да участват.

На военните учения според генерал-майор Сьорен Андерсен от обединеното арктическо командване на Дания са поканени и САЩ. Както каза Андерсен на борда на датски военен кораб в пристанището на Нуук, столицата на Гренландия, „САЩ като член на НАТО, разбира се, са поканени" да участват в операцията, която е свързана най-вече със случващото се в Украйна.

В решението на словенското правителство пише, че Гренландия, като част от Арктика, е призната в стратегическата концепция на НАТО като важно място, където Русия може да попречи на съюзническите подкрепления и свободното движение на съюзническите сили, затова островът става част от колективната отбрана на Алианса, която трябва да се защитава и да се възпира противникът.

Също така е записано, че ако при планирането на учението се появи нужда от по-голямо участие на Словенската армия, правителството ще вземе специално решение за това.

Целта на учението е „да се засили регионалната сигурност и възпирането, както и да се покаже единството и солидарността на съюзниците, включително в контекста на засилената отбранителна и възпираща позиция на НАТО", пише още в обяснението на правителственото решение, което е основата за изпращането на двамата словенски офицери на този геостратегически важен остров.

Подчертава се още, че самата операция „Арктическа устойчивост" в рамките на съюзническите дейности не е спорна, но въпросът за изпращането на Словенската армия винаги е чувствителен и изисква сериозно обсъждане.

Белият дом съобщи в четвъртък, че разполагането на европейски сили в Гренландия няма никакво влияние върху плановете на президента Тръмп за американско поемане на това датско автономно владение.

Ден по-късно Тръмп заплаши държавите, които се противопоставят на неговите планове за Гренландия, с въвеждане на нови мита.