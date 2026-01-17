Авиокомпаниите са призовани да не летят над Иран заради риск от военни действия на САЩ

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) препоръча на авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство, позовавайки се на „текущата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ" в региона. Това съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирайки публикувано късно снощи изявление на агенцията, предава БТА.

Заради „наличието и възможното използване на широк спектър от оръжия и системи за противовъздушна отбрана, в съчетание с непредсказуеми реакции„ има висок риск за гражданските полети, извършвани на всички височини, посочват от агенцията за авиационна безопасност, призовавайки авиокомпаниите да проявяват предпазливост и да прилагат планове за действие при извънредни ситуации.

Предупреждението първоначално ще важи за един месец - до 16 февруари. Ситуацията се следи отблизо, за да се оцени нивото на риск, се добавя в съобщението.

Вълна от протести в Иран избухна на 28 декември заради икономическите проблеми в страната, като прерасна в широкомащабни демонстрации срещу властите в Ислямската република и доведе до масови сблъсъци в края на миналата седмица.

Репресиите на властите засега изглежда са успели да потушат протестите, обясниха жители на Иран, докато държавните медии съобщиха за нови арести на фона на заплахите от страна на САЩ да се намесят, ако убийствата на протестиращи продължат.

С продължаващото напрежение и евентуална военна намеса на САЩ, която постави иранските сили за противовъздушна отбрана в състояние на повишена готовност, има опасност от грешки в идентифицирането на полети в иранското въздушно пространство, се подчертава в съобщението на Европейската агенция за авиационна безопасност.

От началото на масовите протести срещу режима в Техеран преди повече от две седмици президентът Доналд Тръмп неведнъж заяви, че САЩ може да ударят Иран.

Федералната авиационна администрация на САЩ вчера обяви, че Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни полети до и от Ислямската република, които имат специално разрешение.