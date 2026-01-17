ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21 пияни и трима дрогирани шофьори хвана полицията...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22109947 www.24chasa.bg

Над 60 мигранти са открити край гръцките острови Крит и Родос

1884

Общо 34 мигранти са открити днес на плажа в югозападната част на гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Мигрантите са пристигнали с лодка на плаж на острова. По-голямата част от групата твърди, че е от Судан и Египет. В нея има и една жена и шест деца.

След като процесът на регистрация и идентификация на мигрантите бъде завършен, те ще бъдат изпратени в център за мигранти в главния град на Крит - Ираклио.

Гръцката полиция е открила други 33 мигранти на плаж в югоизточната част на о. Родос, като в групата е имало 12 жени и 13 деца.

Открито е и тялото на мъж в близост. Бреговата охрана е започнала предварително разследване и е наредила извършване на аутопсия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)