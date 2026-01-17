Украинска делегация пристигна в САЩ за разговори със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Украински преговарящи пристигнаха в Съединените щати за разговори със специалния американски пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, съобщи представител на делегацията от Киев, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Преговорите ще се проведат в Маями и ще са посветени на гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна след войната. Те се състоят на фона на серия от масирани руски атаки срещу украинската инфраструктура, довели до прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.

"Заедно с Рустем Умеров и Давид Арахамия ще проведем важна дискусия с нашите американски партньори относно детайлите на мирното споразумение. Планирана е съвместна среща със Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Дан Дрискол", съобщи в "Телеграм" ръководителят на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, цитиран от Укринформ.

"Украйна се нуждае от справедлив мир. Работим за резултати", добави той.

Президентът Володимир Зеленски заяви вчера, че очаква по време на разговорите да получи яснота относно позицията на Русия по подкрепяните от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната. Той добави, че ако в Маями "всичко бъде финализирано" и американската страна даде съгласие, споразуменията може да бъдат подписани следващата седмица по време на Световния икономически форум в Давос.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс, че руският президент Владимир Путин е "готов да сключи сделка", но че Украйна е по-малко склонна, като посочи Зеленски като пречка в преговорния процес.