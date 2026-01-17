ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ и Словакия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика

Роберт Фицо Снимка: Снимка: Радио Китай

Съединените щати и Словакия подписаха споразумение за задълбочаване на сътрудничеството си в областта на гражданското използване на ядрената енергия. Така Вашингтон цели да намали зависимостта на Братислава от руските енергийни доставки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Словашкият премиер Роберт Фицо и американският министър на енергетиката Крис Райт подписаха междуправителствено споразумение в тази насока във Вашингтон в петък.

Планирано е строителството на нов реактор с мощност 1200 мегавата в словашката АЕЦ „Ясловске Бохунице".

Американската компания „Уестингхаус електрик къмпани" (Westinghouse Electric Company) се счита за водещ кандидат за проекта, чиято стойност се оценява на между 10 и 15 милиарда евро.

Премиерът Фицо описа споразумението като „значим етап в двустранните отношения, но и като ясен сигнал, че Словакия и САЩ са обединени от обща стратегическа визия за бъдещето на енергетиката".

Министърът на енергетиката Крис Райт заяви, че споразумението отразява „общия ангажимент за укрепване на енергийната сигурност и суверенитет на Европа в следващите десетилетия".

Атомните мощности на Словакия - в АЕЦ „Ясловске Бохунице" и АЕЦ „Моховце" отговарят за повече от половината от потреблението на електроенергия в страната, чието население е малко под 5,5 милиона души. Двете централите са оборудвани с реактори с вода под налягане, базирани на съветски и руски проекти.

Роберт Фицо

