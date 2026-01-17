Евродепутати ще посетят Сърбия този месец

Евродепутати, членове на Комисията за външни работи към Европейския парламент, ще посетят Сърбия на 23 януари, за да обсъдят с представители на сръбските власти напредъка на Сърбия по европейския път и допълнителните реформи, необходими за подобряването на процеса, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Делегацията на Комисията за външни работи ще бъде водена от Марта Темидо от Португалия. Посочва се, че делегацията ще се срещне с представители на правителството и парламента на Сърбия.

Планира се евродепутатите да се срещнат и с представители на медиите, организации от гражданското общество, мозъчни тръстове, академичната общност и студенти.

Очаква се евродепутатите да обсъдят въпроси като резолюцията на ЕП от 7 май 2025 г. за докладите на Европейската комисия за Сърбия от 2023 г. и 2024 г. и резолюцията на ЕП от 22 октомври 2025 г. След срещите е планирана и пресконференция.

В делегацията ще бъдат и ръководителят на делегацията на ЕП за отношениято с Босна и Херцеговина и Косово Давор Иво Щир и докладчикът на ЕП за Сърбия Тонино Пицула, както и евродепутати от Литва, Австрия, Хърватия, Словения и Германия.