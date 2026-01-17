Внесоха предложение Франция да напусне НАТО

В Париж бе внесено предложение Франция да се изтегли от НАТО. Инициативата идва от 34-годишната Клеманс Гете, зам.-председател на Националното събрание и член на парламента от лявата партия „Непокорна Франция", съобщава „Берлинер Цайтунг".

Според Гете позицията за излизане от НАТО е отдавнашна за нейната партия. Дискусията обаче придобива ново значение в контекста на „умишленото решение на САЩ да се върнат към открито империалистическа политика".

Тя посочва няколко примера в подкрепа на своята теза: „незаконното отвличане на президента на Венецуела", заплахи към други суверенни държави, опасения за анексиране на Гренландия, санкции срещу европейски представители, настояващи за регулиране на дейността на американските дигитални компании, както и „хищнически търговски споразумения", налагани на ЕС под натиск.

Освен това Гете отбелязва и случаи на открито влияние върху европейските избори в полза на крайната десница.

Според депутатка Гете всичко това показва, че САЩ „официално изоставят международното право и механизмите за колективна сигурност" и на практика налагат на ЕС статута на васална държава. Това трябва спешно да бъде признато и „Съединените щати вече не трябва да се считат за съюзник".

Гете обяснява, че напускането на НАТО би позволило на Франция „да възстанови военната и дипломатическата си независимост и отново да се превърне в необвързана сила". Благодарение на ядрения си възпиращ потенциал, Франция в момента разполага със средствата самостоятелно да защитава територията и населението си.