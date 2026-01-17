ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат за 4-и път поред спечели спускането във Ве...

Българка изчезна мистериозно в Гърция след сигнал за домашно насилие

Бойка Атанасова, Атина

48-годишната българка изчезнала след подаден сигнал за домашно насилие. СНИМКА: Pixabay

48-годишна българка, омъжена в Гърция, е в неизвестност от 8 декември миналата година. Малко преди да изчезне жената е подала официална жалба за домашно насилие, което е довело до раздяла със съпруга й.

Нейните деца са останали във Воница под грижите на бащата. Фактът, че тя не е потърсила контакт с децата си повече от 30 дни, се счита за изключително тревожен знак от разследващите. Връзката с нея е прекъсната внезапно. Телефонът ѝ е изключен, полицията проверява банкови транзакции и записи от камери в района и граничните пунктове, но до момента няма потвърждение.

Полицията в Месолонги и Воница води интензивно разследване, като са разпитани съпругът ѝ и хора от близкия ѝ кръг. Към момента не се изключва нито една версия, включително възможността за криминално деяние.

Съпругът твърди, че жената е в България, но до момента не е подаден официален сигнал за изчезване до властите, което повдига основателни въпроси.

