Изпращането на есемеси в Иран е възстановено, но интернет е почти изцяло изключен

Изпращането на есемеси в Иран е възстановено, съобщиха днес жители на Иран, на които се позовава ДПА, предава БТА. Това последва дни на блокирания след масовите антиправителствени протести в страната.

Същевременно продължава блокирането на интернет, като иранците все още имат достъп единствено до контролираните от държавата интернет сайтове в националната мрежа.

Телекомуникациите в Иран са до голяма степен нарушени, откакто властите наложиха блокада на 8 януари поради масовите протести срещу правителството на Ислямската република. Силите за сигурност отговориха с кървави репресии, като правозащитни организации съобщиха за над 3000 загинали.

Протестите сякаш са се успокоили през последните дни, въпреки че точната ситуация е неясна поради информационната блокада. От днес иранците могат да изпращат кратки текстови съобщения по мобилните мрежи в страната. В резултат на това населението от около 90 милиона души вече може отново да използва онлайн банкиране, услуга, която изисква двуфакторно удостоверяване чрез СМС.

Интернет групата „Нетблокс" заяви, че достъпът до интернет остава почти изцяло прекъснат, като трафикът е около 2% от нормалното ниво и няма признаци за значително възстановяване.

Засилват се опасенията, че глобалният интернет може да остане блокиран в Иран за дълго време. Британският портал „Ирануайър" вчера съобщи, че затъмнението може да продължи до персийската Нова година в края на март, позовавайки се на изявления, направени от говорителя на правителството Фатемех Мохаджерани.