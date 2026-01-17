Група косатки привлече на брега десетки жители на Западен Сиатъл

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със скокове във водата и пляскане с опашки, група косатки направи шоу близо до Сиатъл, САЩ, предава Асошиейтед прес.

Близката среща привлече десетки хора на брега край Западен Сиатъл. Наблюдателите идентифицираха видовете като косатки на Биг – група, която ловува морски бозайници и живее в Салишко море.

Сред хората, които наблюдаваха от плажа Алки, беше Съмър Стейли. Тя дойде с кола от другия край на града, за да види косатките, след като прочете публикация на страницата на Orca Network във Фейсбук, предупреждаваща за пристигането на групата. Организацията проследява косатките, използвайки информация от хора на сушата и във водата, пише БТА.

„Това е толкова красива връзка с природата и с вселената – да споделяш едно и също пространство с тези красиви същества", каза Стейли, която е виждала косатките десетки пъти през последната година. „Колко съм щастлива, че мога да споделя това пространство с тях!"

Косатките изскачаха и удряха с опашките си около час. Морски птици и белоглав орел следваха групата, търсейки храна, допълва Асошиейтед прес.