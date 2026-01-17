ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 турци, издирвани с червена бюлетина на Интерпол, са предадени на властите

2504
Вътрешният министър на Турция Али Йерликая

Дванадесет турски граждани, издирвани в редица държави за различни престъпления чрез „червена бюлетина" на Интерпол, са били заловени и предадени на турските власти по сигурността, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в турската социална мрежа „ЕнСосял" (NSosyal), пише БТА.

Германските власти са заловили четирима души, издирвани за наркотрафик, убийства, детска порнография и дигитални престъпления, и са ги предали на турските власти.

Лице, издирвано с „червена бюлетина" на Интерпол за умишлено убийство, е било екстрадирано от гръцките власти. Италианските власти са екстрадирали издирван за крупни измами турски гражданин. В Косово е заловен турчин, издирван за нелегален трафик на мигранти. Властите в Босна и Херцеговина, Азербайджан, Киргизстан, Грузия и Ирак са предали укриващи се в техните страни лица, издирвани за наркотрафик, нелегален трафик на хора, киберпрестъпления, сексуални посегателства върху деца и други.

Операциите по издирването и предаването на лицата са извършени със съдействието на Дирекция „Интерпол" към турската Генерална дирекция по сигурността, Министерството на правосъдието, дирекциите за борба срещу нелегалния трафик, организираната престъпност, нелегалната миграция и бюрата на Интерпол в съответните страни, посочва турският вътрешен министър.

